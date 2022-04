KULTUUR ⟩ Kindel laks: «Lõvi» on hullult äge kuulamine

«Lõvi» on hullult äge kuulamine

Eestlased on kvaliteetsete kuuldemängude ja raadioteatriga ära hellitatud, seepärast pole ime, et ERRi raadioteatri kuuldemäng «Lõvi» võitis äsja BBC audiodraama konkursi Euroopa draama kategoorias. Martin Alguse novelli põhjal lavastatud «Lõvi» (lavastaja Andres Noormets ja helirežissöör Külli Tüli) on hullult äge kuulamine, mis paneb maailma neljakümneks minutiks seisma. Iseseisvusaja algusesse paigutuv tegevus räägib kentsakast juhtumist, kui unises väikelinnas pääseb lahti mustlaste rändtsirkuses elanud vana lõvi. Pange kõrvaklapid pähe või torgake AirPodsid kõrva ning värske audioelamus koos huumori ja kuulamiskõdiga on garanteeritud. Kuula siit.