KULTUUR ⟩ Sina ikka minu neiu, sind kuumalt armastan...

Kes iganes ütles, et «armastuses ja sõjas on kõik lubatud», unustas mõelda sellele, et füüsiline valu on sageli tühine selle kõrval, kui ränk võib olla murtud südamega kaasas käiv kannatus. Kuid kas armastus on valu võrra ka tugevam? «Minu abikaasa lugu» püüab kolme tunniga sellele küsimusele vastust leida.