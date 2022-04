KULTUUR ⟩ Õõvastav hiilgus lummab iluga

Kostüümid on selles sarjas tõesti ilusad, hea, kui saab vahepeal pausile panna ja lihtsalt kostüümi vaatama jääda. Sulnid värvid, filigraanne viimistlus, lausa taevalik, stiilipuhas roosamanna. Ehk natuke liiga steriilne, vaevalt et päris elus kõik nii laitmatu oli, aga no ilus on vaadata, silm lausa puhkab peal. Õõvastav on kogu loo juures tõepoolest see, et niisugune väline hiilgus ja naisteahistamine aastasadu kestis, kuid... tuleb tunnistada, et sarja populaarsusel on põhjused.