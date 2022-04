Publiku piinamine nüri vampiiriga

Seetõttu pole imestada, et «Venomi» suure edu järel õnnistati Morbiustki soolofilmiga, mis jutustab verejanulise vampiiri saamisloo. Daniel Espinosa lavastatud «Morbius» kuulub nimelt Sony filmiuniversumisse, mis tõstab esile Ämblikmehe nimekaid rivaale. Filmina mõjub «Morbius» paraku nagu keskmine vampiir: see on kahvatu, armetu ning valmis elujõudu välja imema kõigist, kes temaga kokku puutuvad.