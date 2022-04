Reedel mängib Tallinnas plaate house-muusika legend Todd Terry

Todd Terry on üks produtsentidest, kes aitas 1980ndatel kujundada New Yorgi house-muusika skene. Terry on viibinud tantsumuusika lummuses sellest hetkest saati, kui ta Brooklynis üles kasvades Euroopa tantsumuusika plaate kuulama hakkas. Olles pühendunud juba plaadimängijatele, kuulis ta neis lugudes midagi teistsugust.

Tema produktsioone võib kirjeldada kui vaheldusrikkaid sämplite kogumeid. Nendes kohtuvad klassikaline disko, Chicago house’i sound ja hip-hopi elemendid. Suurt osa Terry varasest loomingust peetakse verstapostiks nii progressiivse kui ka kaasaegse deep house’i arengus. Just tema on see mees, kes andis 90ndate keskel välja kaks house’i ajastu hinnatuimat remiksi: Jungle Brothers’i «I'll House You» ja Everything But The Girl’i «Missing». Edetabelitesse on jõudnud ka töötlused ansamblite Garbage, The Cardigans, 10 000 Maniacs ja The Lightning Seeds lugudest.