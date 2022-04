NÄDALA PLAAT ⟩ Vahel tasub olla varjamatult paheline

Kaheteistkümnes stuudioalbum, stiilse saundiga «Unlimited Love» on see, mis tõi nad taas kokku nii otseses kui kaudses mõttes. Uus energia ja hoogne käsitlus annavad tervele albumile värske vormi. Seda suudetakse hoida lõpuni välja, vaatamata sellele, et tegu on traditsiooniliselt pika, 17 pala sisaldava plaadiga. See on üks nendest albumitest, mis valmis ja sai viimistluse koroonaperioodil. Rubini Malibus asuvas Shangri-La stuudios müttas bänd kokku umbes saja looga.