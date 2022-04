AJA AUK ⟩ Sekspoe müüja

«Punk» on sõna, mida jätkuvalt armastatakse kasutada. Kui kellegi kohta öeldakse olmesituatsioonis «punk», siis avaldatakse talle üldiselt justkui tunnustust, teda võib saata pöörasuse ja metsikuse aura. Teda küll ükski piir ega konventsioon ei peata! Teeb, mis tahab! Küll on sõltumatu! Oh, sa oled nii punk! Punk on lahe! Väga punk asi jne, ikka pressib aeg-ajalt läbi selline jutt. Pean tunnistama, et see lõikab mul isiklikult tihti küll nagu noaga kõrva.