Võimas ja üllatav «Salome» Helsingis

Pärast seda, kui need read on ilmunud, saab Helsingi ooperimajas veel kaks korda vaadata Richard Straussi «Salomed». Kui olete käinud vaid Estonias, võib soomlaste «Salome» lavastus mõjuda ilmutuslikuna. Kas ooperit võib lavastada nii, et seda oleks huvitav vaadata? Jah, võib lavastada nii nagu moodsat teatrit, kus lauljatel tuleb näidelda. Cristof Loy lavastatud «Salome» tegelased ei kanna hõlste, millega tavaliselt Herodese aega kujutatakse. On mustad ülikonnad ja lipsud, ka Salomel, aga Ristija Johannes tuleb lavale ihualasti.