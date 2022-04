Sain esmaspäeval teada, et mind on valitud XXVIII laulupeo kunstiliseks juhiks. See on kindlasti ühe unistuse täitumine, nii et võib öelda, et mul läheb hästi. Hetkel on samuti palju tööd kooridega, mida juhatan – nii professionaalse koori kui ka harrastajatega.