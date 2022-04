Armastusest ja andestusest ballettides «Kratt» ja «Giselle»

«Kratt»

Veebruarikuised «Kratid», mis küll toimusid enne suurt Ukraina sissetungi, panid aga tagantjärgi mõtlema sündmustele maailmas: maksamereliste «tuletants», mis aasta tagasi meenutas suuri metsatulekahjusid Austraalias, Ameerikas ja Siberis, muutusid uuesti pommitamise leekideks, ainult et mitte enam minevikus, vaid olevikus toimuvaiks. Ja kuigi nende sündmuste vahetuteks käivitajateks on kratid, siis mõlema taga on Peremeeste ahnus ja Kuradi hagu andvad nõuanded.