GALERII ⟩ Vaata, kõik see rahvas tuli «Apteeker Melchiori» esilinastusele

Filmi režissöör on Elmo Nüganen («Nimed marmortahvlil», «1944»), tootjateks on Taska Film ning HansaFilm. «Apteeker Melchiori» filmide triloogia valmib Eesti-Saksa-Läti-Leedu koostöös, kaastootjateks on Maze Productions Saksamaalt, Film Angels Productions Lätist ja InScript Leedust. Operaator on Mihkel Soe, kunstnik Matis Mäesalu, monteerija Marion Koppel, helilooja Liina Sumera, helirežissöör Horret Kuus, järeltootmise juht Jan Viljus, grimmikunstnik Gristina Pahmann, kostüümikunstnik Kristine Jurjāne.