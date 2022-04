KULTUUR ⟩ Must pesu, maksud ja multiversum

Olgu kohe alustuseks öeldud, et «Kõik kõikjal ja korraga» on üks neid filme, mille kohta kehtib klišeeks kulunud eelhoiatus: mida vähem temast ette teada, seda parem. Teisalt on tegemist ka vaatemänguga, milleks on küllap võimatu ka mõningaste eelteadmistega päris lõpuni valmis olla.