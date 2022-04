GALERII ⟩ Eile esietendus Vaba Laval Julia Augi tehtud Ukraina sõjast kõnelev lavastus

Vaba Lava teatel on tegu erakordse projektiga, mis ei ole mitte ainult teatrilavastus vaid ka elav kroonika sellest, mis just praegu meie ajal, meie ümber ja meie eludega aset leiab. «Näitemängul on kindel algus, kuid pole veel lõppu. Pole veel lõppu kuniks Venemaa sõda Ukrainas jätkub,» kirjutatakse pressiteates.





Lavastaja ja autor on Eesti päritolu vene näitleja ja lavastaja Julia Aug. Lavale astuvad Ivo Uukkivi, Rea Lest, Simeoni Sundja, Loviise Kapper ja Harald T. Rosenstrøm. Kunstnik on Katharina Kuusemets, videokunstnik Laura Romanova ja valguskunstnik Priidu Adlas. Muusikajuht on Ardo Ran Varres.



Järgmised etendused toimuvad Tallinnas Vabal Laval reedel kell 15, Narva Vabal Laval laupäeval kell 19. Tartu ERM-i teatrisaalis astutakse üles esmaspäeval kell 19.