AK ⟩ Mälestus on ikka millegi lein?

1973. aastal sündinud Lauri Sommer pole teab mis elatanud – vanuse poolest alles pooleldi poisike, esimese suure juubelini minna veel terve aastaring. Tean omast käest, et see on enamiku jaoks ebamäärane üleminekuiga, mida silmas pidades laulis kord kelmika kujundi toel Jethro Tull: «too old to rock and roll, but too young to die». Ning ilma igasuguse kelmikuse ja kujundita ka meie oma Metro Luminal: «eluks on hilja, surmaks veel vara».