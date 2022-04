NÄDALA PLAAT ⟩ Kui religioonist saab villand

Katoliiklikes koolides õppinud Tillmann muide nägigi varases nooruses oma tulevikku paljutõotavas pastoriametis, aga pettus siiski religioosses maailmakäsitluses ning kolis Seattle’isse, kus asus tööle pagarina ning tegeles pisitasa muusika loomisega, kuni õnnestus silma või pigem kõrva jääda sealsele indie-folkarile Damien Juradole. Sellest ajast peale on tema karjäär edenenud tõusvas joones. Religiooniga on tal suhted võrdlemisi vastakad, oma pulmapäeval kirjutas ta näiteks pala tähendusliku pealkirjaga «Holy Shit». Viimastel aastatel on Tillman piinlikult hoidunud oma muusikat ja alter ego’sid kuidagi lähemalt lahti seletamast ning intervjuusid ei anna ta samuti enam ammu, kui mõned üliharvad erandid välja arvata. Nii et las muusika kõneleb.