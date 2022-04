KULTUUR ⟩ Natsihakatistest võlumaailmas ja teisi lugusid

J. K. Rowlingu ja Steve Klovesi kahasse kirjutatud «Dumbledore’i saladused» leiabki aset 30ndatel ning puudutab Grindelwaldi soovi võlumaailmas võimule pääseda, et korraldada pealetung mugudele. «Harry Potteri» loodki on jutustanud fašistlikest tumedatest võluritest ja nõidadest, kes unistavad vägivaldsest ülemvõimust, sest neile ei meeldi teadmatute mugude eest peidus püsida. Sellest lähtudes on «Dumbledore’i saladused» üles ehitatud nagu päevakajalise mõjuga poliitiline põnevik võlumaailmas. Dumbledore, Newt ja tema kaaslased loodavad ühe meeskonnana peatada Grindelwaldi valimiskampaaniat, et diktaatorlike ideaalidega maag võimule ei pääseks.