HIRNU HERNEKS ⟩ Nicolas Cage'i kõige arulagedamad ja hullumeelsemad osatäitmised

Kunagistel hiilgeaegadel töötas Cage mitmete nimekate lavastajatega nagu Brian De Palma, Martin Scorsese, Ridley Scott jt, ent näitlejana on Cage saanud just viimase kümne aasta jooksul kõige enam eksperimenteerida. Ühel hetkel lõppesid rollid kallites Hollywoodi filmides lihtsalt otsa ja Cage pidi hakkama elatist teenima odavapoolsete jaburate žanrifilmidega, kus oma metsikuma külje näitamine on sageli tervitatav.