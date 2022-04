Valmis intellektuaalomandi alast teadlikkust tõstev koduleht

Möödunud aastal Tartu ülikooli Viljandi kultuuriakadeemia eestvedamisel alanud projekti eesmärk on tõsta Eestis intellektuaalomandi alast teadlikkust. Projektijuht Virgo Sillamaa sõnul on teadlikkuse tõstmisega võimalik aidata Eesti noortel kasvada oma õigustest teadlikeks loojateks.

«Autoriõigusega seonduvad materjalid on olnud laialipillutatud ja sellealase teabe hankimine on keerukas. Kuigi me puutume igapäevaselt kokku intellektuaalomandiga, olgu kellegi muusika, tekstide või kasvõi leiutiste näol, on ühelt poolt raske aru saada kuidas nende teoste kasutamine käima peaks ja teisalt ei tea ka autorid alati hästi, kuidas oma õigusi kaitsta,» selgitas Sillamaa. Kodulehelt www.intellektuaalomand.ee leiab üldist infot autoriõiguse ja sellega kaasnevate õiguste kohta.

Loodava digitaalse õppematerjali eesmärk on Sillamaa sõnul pakkuda tuge gümnaasiumi ja kõrgkooli õpetajatele selle teema käsitlemisel. «Meie ootus on, et noorte inimeste tahe luua saab tänu nendele materjalidele vajaliku toe ja teadmised, kuidas autorina saada oma töö eest väärilist tasu ja kuidas tegutseda nii, et kellegi teise õigusi ei rikuta.»

Valminud kodulehekülg www.intellektuaalomand.ee ja koostatav digitaalne õppematerjal valmivad Euroopa Intellektuaalomandi Ameti finantseeringu toel. Projekt viiakse ellu TÜ Viljandi Kultuuriakadeemia eestvedamisel ja peamiste partneritena on kaasatud Eesti Autorite Ühing ning Eesti Fonogrammitootjate Ühing. Lisaks on projekti kaasatud mitmete erialade esindusorganisatsioonid, loomevaldkonna ettevõtjad ning artistid.