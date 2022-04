Andrus karnau käis vaatamas Eesti Draamateatri «Amadeust» ja hindab Mait Malmsteni osatäitmist nii: «Rahvale see meeldib, Malmsteni iseloomulik tämber on tema kaubamärk, tema näitlejatöö kordumatu joon, aga antud juhul – vähemalt esietendusel – see tööle ei hakanud. See lõhkus tegelaskuju, lõhkus näidendi, lõhkus teatrielamuse.»