Techno-klubi HALL reedese peo peakülaliseks on Daria Kolosova Ukrainast

«Ta teab oma lugusid ja saundi. Ta tunneb oma ala ning tal on piisavalt enesekindlust see ka välja mängida.» Just nii kõlab üks juhuslik, kuid Daria Kolosova DJ-karakterit hästi kirjeldav kommentaar 900 000 vaatamist kogunud video alt, kus Kolosova eelmise aasta sügisel Berliini muusikaplatvormi HÖRi kultuslikus rohelises stuudios oskuslikult lugude vahel navigeerib.

Ukraina väikelinnast Lutugõnest pärit Kolosova huvi muusika vastu süttis juba varajases eas tänu oma isa muusikalembusele, kuid arenes armastuseks elektroonilise muusika vastu pärast seda, kui ta esmakordselt The Prodigy «Diesel Powerit» kuulis. Oma esimese DJ-seti tegi Daria 2010. aastal, millele järgnesid ülesastumised kodumaa erinevates linnades, ise samaaegselt pidusid korraldades.

Inspireerituna Kiievi tantsumuusikaskeene õitsengust ning elektroonilise muusika mitmekülgsetest varjunditest, kolis Daria Kiievisse. Just seal sai tema karjäär tõeliselt hoo sisse, jäädes muu hulgas silma ka VÜRTSi eelmisele külalisele Nastiale, kellega koos on mängitud pidudel Brasiiliast Berliinini ning alates 2020. aastast on Daria ka Nastia plaadifirma NECHTO resident. Praeguseks on Daria olnud regulaarne külaline Kiievi klubis ∄, Brüsseli Fuse’is ja Londoni Foldis, rääkimata mitmetest suurtest festivalidest nagu Awakenings, Glitch, Amsterdam Dance Event või Nastia korraldatav Strichka.