Saade kõige pisematele – «Tuta lood»

Ma teen oma tööd kodus ja mul on kodus ka kaheksa-aastane laps, kes on juba ammuilma harjunud sellega, et kui ma mingit filmi vaatan, siis see võib olla töö («Ära sega, ma teen tööd!» Aga ise vaatan filmi või loen raamatut, ajab ikka segadusse küll, eks ju.). Seekord oli lapse üllatus suur, kui ma asusin vaatama eestikeelseid titesaateid. Laps tahtis ka tööd teha ja sättis end vabatahtlikult katsejäneseks. Ta on küll saate sihtgrupi east pisut väljas, aga mõned titekad multikad talle veel meeldivad, nii et sobis kriitikuks küll.

Esimene osa, «​Tuta asjad», kus Tuta laulab laulu ja näitab oma kaastegelast rebast, meeldis talle väga. Teine osa kellaga ei meeldinud üldse. Kolmandas osas on Tuta maal, seal märkas laps, et Tuta räägib kassile, et näe, vaata, kukk, aga videopildis on hoopis kanad (jupp aega hiljem oli üks kukk). Üleüldine mulje pärast veel mitme osa vaatamist jäi selline, et täitsa tore saade ja talle oleks see kindlasti meeldinud, kui ta noorem oleks. Järgmisel päeval ta palus, et ma talle Telia järelvaatamisest jälle Tutasid paneks, ja vaatas mõnda osa uuesti.