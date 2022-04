KULTUURIS KUUM ⟩ Kuuldemängu «Lõvi» näitlejate sisseloetud tekst hakiti arvutis häälikuteni läbi

«Mustlaste rändloomaaia territooriumil toimus öösel kaklus. Intsidendist osavõtjad olid raskes joobes, üks inimene sai kergelt haavata. Intsidendi tulemusel pääses üks rändloomaaia lõvi puurist välja. See tähendab: lõvi on lahti. Ma kordan veel kord: lõvi on lahti!!!» See näitleja Piret Laurimaa dramaatiline, läbi krabiseva telefoniliini kostev nasaalse kõlaga teade tõmbab käima kirjanik Martin Alguse novelli põhjal raadioteatris tehtud kuuldemängu «Lõvi». Kas selline hoogne, kuid samas teadlikult provintsliku, isegi idaeuroopaliku maiguga sissejuhatus tagab, et võita Euroopa parima kuuldemängu auhind?