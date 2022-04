USA industriaali-legend naaseb Tallinna

New York Times on HEALTHi kohta öelnud, et bänd tegutseb 80date art-punk pärandi taaskontekstualiseerimises, mida tehakse värske ambitsiooni ja noorusliku kannatamatusega.

Lisaks omapärasele ja tunnustatud loomingule on HEALTH jõudnud aina kasvava auditooriumini läbi julgete ja põnevate koostööprojektide – bänd on avaldanud loomingut koos nii Nine Inch Nailsi kui ka The Neighbourhoodiga. Lisaks on nad olnud vastutavad või osalised mitmete hitt-mängude heliribade eest, sh Grand Theft Auto, Max Payne, Cyberpunk 2077 ja Need for Speed.