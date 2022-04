KUULA JA NAUDI ⟩ Punkansamblilt Tabloited ilmus äge videosingel

«Muidugi olin ma meelitatud ja andsin nõusoleku,» lausub Tammsaare ja lisab, et kui muidu filmitakse ja pildistatakse teda pargis turistide erakogude jaoks, siis roll muusikavideos on tema jaoks teretulnud vaheldus. «Aga kes need nukud on, kes mu ümber tantsivad, seda ma küll ei tea. Meid filmiti eraldi,» selgitab kirjanik ja lisab, et võrreldes Teodor Lutsu ja «Noorte kotkaste» ajaga on Eesti kinokunst kõvasti arenenud.

«Mul polnud ei pealkirja ega sõnu, kui ma juba teadsin, et seda lugu kutsun laulma Laura. Et siin muusikas on mingi igavikulisus maagilise realismi sugemetega, mis on talle omane nii pop- kui jazzlauljana. Saatsin Laurale instrumentaaldemo ja nii ta läks,» räägib Niineste loo ja solistivaliku tagamaadest.

Laulust endast kõneleb solist Laura Põldvere aga nii: «See lugu on justkui mälestuste ja tulevikulootuste kaleidoskoop. Mulle nii meeldis seda salvestada, sest sain pungilikult suvalt laulda, olla lohakas ning ka paar vimkat visata. Väljendada hetke ajavaimu tunnetust, kuna on olnud ka meelelahutuse sektoris keerulised ajad.»

Loo tekst sündis Niineste sõnul ühel õhtul Kohtla-Nõmme rahvamaja kõrval pargis: «Tiksusin ja mõtlesin, et kõik muutub, kuid miski jääb. Ja see miski jääv, kuid samas muutuv on ajavaim. Lugu ise kirjeldab meie ajavaimu muutumist viimase paari aasta jooksul, kuidas ulmest saab olme.»