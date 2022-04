NÄDALA PLAAT ⟩ Leslie Da Bass kaotama ei lähe

Istusime autosse, panin plaadi masinasse ja jäin ootusärevalt kaaslase poole vaatama. Ta ei pidanud palju kuulama, kui ütles juba «ei». Kindel, vankumatu ei. Miks ei, küsisin. Sitt saund on, hea saund peab olema, vastas ta. Kaheliikmeline Lightning Bolt teda sel hetkel ei rahuldanud. Mulle meeldivad metal ja klassika, rääkis ta veel hiljem ja kordas, et saund peab hea olema.

Leslie Da Bass on Eesti popi üks helgemaid päid, kes on võtnud ette dessante enam-vähem igasse žanrisse. Nüüd metal, ja mitte mingi laste-metal, vaid ikka korralik thrash, death jne. 80ndate lõpp ja 90ndate algus paistavad sealt tugevalt. Ta on teinud plaadi üksi ja kohati tekib mõte, et kas võiks siin nüüd seda bändimastaapi rohkem olla või mitte. Erinevatel kuulamistel on see mõte võtnud erinevaid suundi.