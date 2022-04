AJA AUK ⟩ Mis tunne on põletada ära miljon naelsterlingit

Eri nimede all koos tegutsenud kummalised härrased Bill Drummond ja Jimmy Cauty on algusest peale teadnud, mis on kõige tähtsam. See pole ei turundusplaan, fännibaasi loomise strateegia ega isegi mitte muusika. Kõige olulisem on müsteerium. Sestap pole midagi imestada, et duo oli kategooriliselt briti vähemtuntud filmimehe Chris Atkinsi plaani vastu teha nendest üks tore dokumentaalfilm. Atkins ei lasknud ennast sellest samas suurt segada ja «Who Killed the KLF?» jõudis äsja voogedastusplatvormidele. Drummond ja Cauty proovisid seda alguses igati takistada, aga lõpuks lõid käega, kuid filmi valmimisele kuidagi kaasa ei aidanud ning kaamera ette keeldusid samuti minemast. Nii kasutaski Atkins näitlejaid.