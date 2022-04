AK ⟩ Hiiu huumor mõrvab krimiloo?

Romaani peategelaseks võib pidada äsja ülikooli lõpetanud Karolini, kes saab töökoha Hiiumaal Kärdla raamatukogus. Kuid paraku ei ole Karolin kaasaegne noor naine, kes hakkab sarimõrvarit jahtima, et oma suguõdesid kurja saatuse käest päästa, tema tegeleb vaid oma isiksuse arengu ja segaste meessuhetega.

Taibukas lugeja saab juba loo algusfaasis aru, et üks Karolini kirgliku armumise ja pereplaneerimise objektidest juhtub olema seesama sarimõrvar, mis sellest, et ta on varem meest vaid korra oma elus kohanud. Karolini sõbranna on samuti aktiivsel mehejahil, kuid temal läheb veidi paremini, nimelt õnnestub neidisel õnge võtta eesti juurtega rootslane, kes soovib laulupeole pääseda, kuid nende kahe kohtumine leiab ohtliku Hiiumaa asemel aset hoopis mandril, ohutus laululaagris.

Romaanis tegutsevaid politseinikke on kujutatud erakordselt saamatuna – ülemus, kes ei näi politseitööst üldse midagi teadvat, ning tema kaks alluvat, kelle vahel on mingi kummaline pliiatsist välja imetud tüli. Eriti imelikuks läheb lugu siis, kui politseil on tõendid otse nina all, aga nad ei vaevu end isegi liigutama, vaid ootavad, kuni keegi pealinnas nende eest töö ära teeb.

Loomulikult juhtub noor naispolitseinik (sarnaselt Karoliniga) olema sarimõrvarisse veidikene armunud, mis sest, et ka nemad on vaid korra elus kohtunud, ta isegi tunneb mehe kuritööga seotud videosalvestiselt ära, kuid igaks juhuks ei räägi sellest kellelegi, lootus mees endale napsata peab ju jääma.