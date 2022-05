Õudused Haapsalus: kultuuriminister langes vampiiiri küüsi

Reede õhtupoolikul Haapsalu kultuurikeskuse poole kõmpides ootasin, millal lõpuks mulle mõni zombi vastu kakerdab. Olin Haapsalu õudus- ja fantaasiafilmide festivalile (HÕFF) tulnud vähemalt kümnendat korda ja võisin kogemusest mürki võtta, et nii HÕFFi tiim kui ka agaramad külalised on juba lasknud hirmsa grimmi teha, et meeleolu oleks ürituse vääriline.