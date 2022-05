KULTUUR ⟩ Baleriin automaatrelvaga on kõnekas pilt sõja absurdsusest

Klassikaline ballett sai küll alguse Itaaliast ja Prantsusmaalt, kuid on olnud vene kultuuri üks mõjuvamaid visiitkaarte juba 19. sajandi lõpust alates. Läks aga vaja prantslase Marius Petipa eestvedamist ja meisterlikke tantsuseadeid, et ukraina ja prantsuse juurtega helilooja Tšaikovski balletid üldse tunnustuse saavutaksid. Tolleaegsed vene kriitikud pidasid seda muusikat liialt ebavenelikult läänelikuks, koreograafiat aga liiga keeruliseks. Sarnast kriitikat said hiljem ka Stravinski ja Prokofjevi suurepärased balletid.