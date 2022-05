Teater ilma näitemänguta

Ma ei mäleta, et oleksin kunagi oma mälus kahelnud. Ma ei ole kunagi seisnud teelahkmel ja küsinud endalt, kas ma olen kindel, et mäletan õigesti, kustpoolt ma tulin. Ma ei ole kunagi olnud üleliia skeptiline, kas asjad või inimesed, kes on mu peaaju sisse piltidena juurdunud, on ehk mu kujutlusvõime vili või mäletan ma ehk valesti. Ma olen oma mälus ehk isegi üleliia kindel, iseenda suhtes liialdatult usaldusväärne.

Astusin kolmapäeval Paide teatrisse avatud meelega. Mäletan, et tundsin ilma tõttu tülpimust ja tüdimust, sest taevast sadas pladinal vihma. Suured piisad, mis mind autost teatrisse lipates tabasid, tegid peaaegu haiget ning meele morniks. Lavale astudes polnud see tülpimus päriselt kadunud, kuid polnud ka süvenenud. Mäletan, et ma ei olnud just parimas tujus, ent olin sellegipoolest ootusärev. Ma ei mäleta, et mul oleks olnud mingeid eeldusi või lootusi, järelikult neid polnud või ei pööranud ma neile üleliia tähelepanu.