AJA AUK ⟩ Mees, kes hävitas Hollywoodi ja kelle hävitas Hollywood

Nüüd siseneb meie loo peategelane. Kõigepealt ütleb ta tere, sest ta on viisakas inimene. Ta on õppinud mainekas Cornelli ülikoolis ja tema isa on Columbia Picturesi boss. Meie kangelase nimi on Bert Schneider, kes oleks mai alguses tähistanud 89. sünnipäeva. Sissejuhatuseks annab ta maailmale menuka tele-show’ «Monkees».