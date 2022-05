Tulemas suurejoonelised Neeme Järvi 85. sünnipäeva kontserdid

Maestro Neeme Järvi saabus Eestisse aprilli lõpus ning annab kontserte ERSO ja teiste kollektiividega kuni käesoleva aasta sügiseni. Tähistada oma juubelit ERSO kontsertidega oli Järvile igati loomulik samm. «On suur rõõm esineda kahel õhtul niivõrd unikaalse kollektiiviga Eesti kultuuriajaloos, kellega olen pool sajandit koos töötanud. ERSO ja minu koostöö põhineb professionaalsel arusaamal klassikalisest muusikast. Me esitame repertuaari, mida kontserdisaalides liiga tihti ei kuule. Just tänu sellele kollektiivile on eesti heliloojate looming maailmas tuntud. Peaaegu sajandi kestnud raske töö on viinud ERSO maailma tipporkestrite tasemele,» tunneb Järvi orkestri hea taseme üle uhkust. «Nüüd vajab orkester veel vaid kaasaegseid töötingimusi,» lisas Järvi.

Juubelikontserdid saavad teoks koostöös Kultuuripartnerluse Sihtasutusega. Kontsertide toetajateks on Eesti finantstehnoloogia ettevõte IuteCredit, ettevõtja Armin Karu ning Reet ja Väino Kaldoja. IuteCrediti juhi Tarmo Silla sõnul on meie maailm näivalt ehitatud bittidele, finantsidele ja regulatsioonidele. «Tegelikult püsib meie maailm mõistmisel, empaatial ja loomingul. Omamoodi on muusika meeldetuletus sellest, kes ja mis me sisemiselt oleme ja kelleks tahame saada. Nii on meie toetusavaldus samaaegselt nii tänu kui ka kummardus ERSOle ja meie esindusorkestri aupeadirigent maestro Neeme Järvile,» ütles Sild.

Neeme Järvi ja ERSO koostöö sai alguse 1956. aastal, neli aastat hiljem sai Järvist orkestri koosseisuline dirigent ja 1963. aastal peadirigent. Neeme Järvi juhatusel on orkester käinud paljudes maailma mainekates kontserdisaalides, sealhulgas Berliini Konzerthaus, Viini Musikverein, Linzi Brucknerhaus, Praha Rudolfinum, New Yorgi Avery Fisher Hall (praeguse nimetusega David Greffen Hall). Tänu temale sai alguse orkestri koostöö maineka Briti plaadifirmaga Chandos, Rootsi firmaga BIS, sari «Great Maestros» koostöös Eesti firmaga ERP jpm. 2017. aastal sai Järvi oma 80. sünnipäeva puhul ERSO eluaegse aupeadirigendi tiitli. Järvi on ainsana olnud ERSO peadirigent kahel korral.