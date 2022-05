Ajal, mil kõik on vaid paari kliki kaugusel ja pangakaarti ei pea enam kaasaski kandma, sest telefon ja nutikell on teinud maksmise sedavõrd kiireks ja mugavaks, ning isegi toidukraami saab interneti kaudu kiiresti kohale tellida, on raske ette kujutada, et 25 aastat tagasi nõudis piletite ostmine ajaplaneerimist, läbimõeldud logistikat ja füüsiliselt järjekorras seismist.