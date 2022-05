KULTUUR ⟩ EKA värske kunstisaak: igavikulised teemad, keskkond ja jätkusuutlikkus

TASE ’22 peanäitus on laotatud üle terve viie korruse. Kohati jääb segaseks, millistes koridorides tuleb veel teoseid ette, millistes mitte, aga see annab võimaluse vahepeal uidates kiigata tudengite õppeklassidesse. Suhteliselt suur tükk EKA ruumidest on TASE käsutuses, kuid siiski vähem kui näiteks aastal 2019, kui näitus toimus esimest korda uues EKA hoones. Tookord oli pea terve EKA uitamiseks avatud ja enamik teostest olid eksponeeritud vastava osakonna ruumides. Sedakorda arhitektuuriosakonda näiteks ei pääse ja suurem osa töödest on toodud kokku hoopis neljanda korruse avatud koridori. See tähendab, et makettide vahel on vähem õhuruumi.