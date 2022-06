Ilmselt maailma kõige vähenõudlikum eestikeelne teater annab oma esimese etenduse

Milliseks etendus täpselt kujuneb – eesmärgiks on, et see oleks vaatajaile meelelahutuslik –, on võimatu ette teada. Kõik sünnib alles esinemise hetkel ja publiku ees. «Improteatri juured on 14.–16. sajandi itaalia tänavateatris ja commedia dell’​arte nime kandnud populaarses teatrižanris.» Nii öeldakse professionaalse improteatri Eesti Improteater kodulehel.