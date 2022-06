Vorm on ajutine, aga klass igavene!

Sõltumatud Šveitsi teadlased on nendele kolmele keerulisele küsimusele nii teoorias kui praktikas pikalt vastust otsinud ning jõudnud nüüdseks pöördumatule järeldusele, millest koolis, peavoolumeedias ja eneseabiõpikutes kahjuks veel ei räägita: et inimese sureliku keha ja surematu hinge eri ennetus- ning taastusravi viisidest annab kõige kiirema ja kestvama efekti suviste rokifestivalide külastamine.

Vaprad uurijad on teaduslike välitööde ning loomsete ja taimsete katsete kaasabil avastanud, et estetiseeritud müra ja rohked detsibellid on üks organismi baasvajadusi, Maslow’ püramiidi alumiste, kõige laiemate astmete kraam. See on vundament, millele toetub kõik muu. Ehk teisisõnu: neil, kes suvel suurtel traadisimmanitel end lõõgastamas ja karastamas ei käi, tuleb talvel kehatemperatuuri ja meeleolu normi piires hoidmiseks peotäite viisi tablette krõbistada.