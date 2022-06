Paide teatri kunstiline juht: alarahastatus ei soosi mingilgi moel loomingulist tööd

Paide teatri kunstiline juht Jan Teevet sõnas, et vaatamata ligi poolteist kuud kestnud aruteludele, kohtumistele linnajuhtidega ja võimaluste kaardistamisele, on lõpetamisotsuse teatavaks tegemine siiski raske. «Paide Teater sündis Paide linna kutsel ja see on miski, mille eest me lõputult tänulikud oleme. See on olnud pöörane avantüür. Aga täna oleme jõudnud olukorda, kus me ei taju linna visiooni teatri tulevikust ning meil puudub igasugune kindlus oma eelarve suhtes. Sellises olukorras ei ole meil võimalik tagada teatri arengut,» sõnas Teevet.