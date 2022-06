Pixari kauaoodatud film kinodes. Kuidas on kah?

Nukust sai inimene: Buzz Lightyear on lihast ja luust kosmosekangelane.

Pixari uus animafilm jutustab «Leluloo»-sarjast tuttava mänguasja Buzz Light­yeari saamisloo. Kuna Buzz on kosmosepolitseinik, suundub Pixar «Lightyeariga» seiklema tähtede vahele ning võõrastele planeetidele, mille koobastes peituvad hiidputukad on peaaegu sama hirmsad kui suveõhtuid rikkuvad sääsed. Meelelahutuslikes kosmoselahingutes jõuab Pixar visuaalsete tipphetkedeni, mille jaoks kinoekraanid loodud on