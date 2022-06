Tuhat ja tuline! Bedwetters naases uue looga

Bedwetters on Pärnust pärit rokkbänd, kes võitis aastal 2007 Noortebändi konkursi, mille järgselt filmiti Hindrek Maasikuga muusikavideo loole «Dramatic Letter to Coincience». Loost sai suur hitt ning sellega võideti samal aastal üleeuroopalise publikuhääletuse tulemusel mainekas MTV Euroopa uued helid (New Sound of Europe) auhind.