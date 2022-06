Kergliikluskultuur: e-tõuks on vabaduse vahend, ärge keelake vabadust!

E-tõuksidele ja jalgratastele pole linnas ikka veel oma kohta. Olen seisukohal, et rumal ja kuritegelik on nendega sõita kõnniteedel. Sõiduteel jälle on neil endal nii habras tunne, nagu jalakäial, kellest tõuks või kastiga rattur 30 km/h mööda vuhiseb. Nii et õige lahendus oleks kergliiklusele omaette tsoon leida. Selle peale on tuldud euroopaliku kultuuriga linnades, kus pole valitsemas nõukaaegseid tüüpe nagu Kalle «Tallinnas on vaid kaks jalgratturit» Klandorf. Sest noh, Tallinn on ju kurikuulsalt kikilipsukujuline* (ja tundub, et seoses Tartu rattatee projekti matmisega on ka see linn samasuguseks muutunud)!