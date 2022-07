NÄDALAL SUVELAVASTUS ⟩ Üllar Saaremäe ja Natali Väli pilluvad sädemeid romantilises põnevikus

Romantiline triller – see on igati sobiv žanrimääratlus Eric Elise’i ja Roger Reesi näitemängule «Topeltduubel», kus mängivad Üllar Saaremäe ja Natali Väli.

Romantiline triller – see on igati sobiv žanrimääratlus Eric Elise’i ja Roger Reesi näitemängule «Topeltduubel», Peeter Volkonski tõlkes, Üllar Saaremäe lavastuses. Mulle tundub, et triller ei ole kuigivõrd teatripärane nähtus, teatril pole erilist mõtet kinoga konkureerida.