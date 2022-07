Kultuuriuudised: Disney sai plagiaadisüüdistuse

Disney sai kummalise plagiaadisüüdistuse

Tuntud filmitegija Joe Dante andis ajalehele San Francisco Chronicle intervjuu, milles rääkis lähemalt oma 80ndate menufilmist «Paharetid» tuntud armsast tegelasest Gizmost. Dante sõnul on Disney sarjast «The Mandalorian» tuntud beebi-Yoda Gizmo koopia. «Beebi-Yoda on täielikult varastatud ja kopeeritud. Minu meelest häbitult,» arvas Dante beebi-Yoda disaini kohta. Kui vaadata Gizmo ja beebi-Yoda pilte kõrvuti, näeb kahe tegelase vahel ilmselgeid sarnasusi: mõlemal on suured tumedad silmad ja pikad nunnud kõrvad.