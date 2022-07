ARVUSTUS ⟩ Rammsteini maavärinamüdi ja mitmemeetrised tulelondid kütsid eestlased vaat et soojaks

Eks nii mõnigi on juba omajagu pead murdnud, mis ikkagi Rammsteini eestlastele nii omaseks teeb. Ühelt poolt on asi lihtne – siinne rahvas kuulub saksa kultuuriruumi (millele lisandub ehk ka mingi täiendav sugulustunne idasakslastega). Nii on meil ikka ülipopulaarsed on olnud artistid, kes angloameerika maailmas just esimese järgu tähtede hulka ei kuulu, kasvõi Modern Talking. Miks peaks siis raske roki vallas asi teistmoodi olema?