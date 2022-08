NÄDALA PERSOON ⟩ Märten «Melchior» Metsaviir: iga inimene tajub, kas ta käitub moraalselt õigesti või ta ei tee seda

Kogu Eesti teab, kes on «Mel­chiori» triloogia peategelane Märten Metsaviir, ja nii mõnigi on mõistatanud: huvitav, milline isiksus peitub nende läbinägelike siniste silmade taga? Märteni kohal hõljub saladuseloor, sest ega ta introvertse inimesena just eriti varmalt oma hinge laiali laotama kipu. Kuid meie kohtumisel taipan, et kinnisus käib pinnapealsete teemade kohta. Kui minna väga sügavale, on ta ülimalt siiras.