Eesti kuulsaim barokkansambel tähistab juubelit uhkete kontsertidega

Corelli Music on jõudnud juba 100. mõisani

Selle mõisakontsertide sarja teeb eriti ahvatlevaks see, et juba üle 20 aasta on kontsertidel kaasas Jüri Kuuskemaa tutvustamas mõisa ajalugu. Mail Sildos: «Jüri Kuuskemaa on meile täielik õnnistus! On välja kuulutatud, et vaheaeg on tema päralt ja tihti see vaheaeg venib tunnipikkuseks. Ta käib publikuga mõisades ringi, kolab mööda pööninguid, parke ja nurgataguseid ja jutustab ning publikule see väga meeldib.» Tänavu on Corelli Music mõisakontsertidega jõudnud tähtsa tähiseni: 100. mõisani – selleks sai Peningi mõis. Peningi mõisa omanik on tuntud arst ja poliitik Arvo Haug.