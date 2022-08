ARVUSTUS ⟩ Laetud variatsioonid südamesügavuste teemal

John Cage on möödunud sajandil kirjeldanud, kuidas ta Harvardi ülikooli kajavabas ruumis suisa omaenda närvisüsteemi ning vereringet töötamas kuulis. Ehkki need polnud tegelikult siiski helide allikaks – palju tõenäolisem «süüdlane» on tinnitus –, sattusid sellises keskkonnas viibides mõistetavalt ka kõikvõimalikud kehahelid kõrgendatud tähelepanu alla.