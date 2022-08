Eesti keeles on ilmunud Valeri Panjuškini raamat Ukraina sõjast

Valeri Panjuškini (snd 1969) «Hunditund» on ilmumas paljudes keeltes üle maailma ning eestikeelne tõlge ilmus esimesena. Panjuškin on varem avaldanud palju tähelepanu äratanud raamatud «Rubljovka» vene uusrikastest, «Gazprom – Venemaa relv» ning «Mihhail Hodorkovski – Vaikuse vang». Ta on töötanud ajakirjanikuna mh väljaannetes Kommersant, Vedomosti ning telekanalis Dožd.