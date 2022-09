Eesti müramuusika ansambel esitleb neljapäeval uut plaati

Aastal 1993 ERKI lasketiirus alustanud Zahir on varasemalt avaldanud spliti Dallasega (1994), «Green Means Go» (2007), «Maitsestatud kanad» (feat. Marko Mägi, 2012), «What Noise?» (2018). Viimane nomineeriti ka Eesti Muusikaauhindadele ja pälvis Areeni kriitikutelt «Aasta Albumi» tiitli. Zahiri kuuluvad Tambet Jurno, Maike Lond, Raul Reinup ja Kiina Vargo.

«Seems Normal» lindistas ja miksis Magnus Andre, masterdas Taavi Aavik, plaadikujunduse autor Gerty Villo. Albumi andis välja Yes But Records. Album on saadaval 12” vinüülina ja kõikidel striimimisplatvormidel.