AK ⟩ Anna aega kukke vinna seada

Selgelt psühhopaatlike tendentsidega Otto Müller on perepea, kelle seltskonda mitte keegi ei naudi – ta on jäärapäine, jäletu ja õel, aga ka ebakindel mees, kes kõik oma ebakindlused on oma poegadele projitseerinud. Tema perekond aga eriti. Nõnda pole justkui üllatav, et Otto oma 65. sünnipäeva õhtul näiliselt kalkuleeritud ja külmaverelisel moel teise ilma saadetakse. Ilmneb ka, et pea igal pereliikmel on kuke vinna seadmiseks põhjuseid kõvasti rohkem kui üks ning alibit kellelgi neist samuti ei ole, peaasjalikult seetõttu, et igaühel on Ottoga mõni kana kitkuda ning peomeeleolus võisid justkui kõik selle saatusliku sammu astuda.