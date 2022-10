Kirjastuselt Salv on ilmunud Fernando Pessoa «Rahutuse raamat» Leenu Nigu tõlkes

Kirjastuselt Salv on ilmunud XX sajandi Euroopa kirjanduse ühe omanäolisema klassiku Fernando Pessoa (1888-1935) peateos, fragmentaarium «Rahutuse raamat». Sellest on ulatusliku valiku koostanud ja portugali keelest tõlkinud Leenu Nigu, saatesõna autor on Tõnu Õnnepalu.